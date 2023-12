Sonne, Nebel, Wind: Dieses Wetter erwartet uns am Samstag

„Gebietsweise überwiegen bis über Mittag die Wolken, vor allem in weiten Teilen Oberösterreichs und dem Mostviertel. Vereinzelt sind anfangs in den typischen Nordstaulagen einige Schneeflocken und in tiefen Lagen Regentropfen möglich“, sagen die Wetterexperten voraus. Am Nachmittag steigen dann die Chancen, dass sich auch im Norden und Osten kurz die Sonne zeigt.

Bis zu 9 Grad

Von der Früh weg sonnig soll es hingegen weiter im Westen werden. Im Norden und Osten weht teils lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 9 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 22:11 Uhr aktualisiert