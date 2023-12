Wetter am Samstag: Sonne bahnt sich Weg durch die Wolkendecke

Am Samstag wird es in vielen Teilen der Steiermark sonnig. Am sonnigsten wird es im Süden, sobald sich die morgendlichen Nebelfelder aufgelöst haben. Am Nachmittag gibt es auch im Ennstal und Ausseerland sonnige Auflockerungen.

Wetterberuhigung

Generell sorgt ein zunehmender Hochdruckeinfluss für Wetterberuhigung in der ganzen Steiermark. „Zwar stauen sich entlang der Alpennordseite zunächst noch dichtere Wolken, der leichte Schneefall sollte aber noch im Lauf des Vormittags ganz abklingen“, erklärt die GeoSphere Austria. In der Nacht auf Samstag wird es noch frostig, danach steigen die Temperaturen wieder – die Höchstwerte liegen bei 3 und 8 Grad. Der Wind aus Nordwest ist nur mehr auf den Bergen teils lebhaft.