Tierquälerei auf Bauernhof? Zwei Rinder qualvoll verendet

Der Vorfall soll sich im Zeitraum August 2022 bis Februar 2023 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in St. Veit an der Glan abgespielt haben. Der Frau wird das Vergehen der Tierquälerei vorgeworfen. So soll sie bei 12 Hochlandrindern und 14 Schweinen nicht für „die notwendige Pflege und Betreuung sowie die veterinärmedizinische Versorgung“ gesorgt haben. Außerdem seien die Tiere „nicht mit genügend Nahrung umsorgt oder vor klimatischen Einwirkungen durch Kälte, Wind und Feuchtigkeit geschützt“ worden, heißt es in der Anklage.

Zwei Rinder verendet

Aufgrund von „hochgradiger Abmagerung“ sollen zwei Rinder sogar verendet sein. Die Kärntnerin muss sich nun kommenden Mittwoch, am 20. Dezember, vor Gericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.12.2023 um 16:10 Uhr aktualisiert