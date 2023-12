Feiern für den guten Zweck: Heimisches DJ-Duo lädt zur Charity-Party

Am 1. Jänner

Die Silvesterpläne des österreichischen Drum & Bass-Duos Camo & Krooked sind alles andere als gewöhnlich. Anstatt nur eine gewöhnliche Party zu veranstalten, hat sich das heimische DJ-Duo dazu entschieden, etwas Außergewöhnliches zu tun. Sie laden alle Musikliebhaber ein, am 1. Januar 2024 ab Mitternacht im Club „PRST“ in Wien an einer Silvester-Charity-Party teilzunehmen!

Rhythmen für den guten Zweck

Die Rhythmen von Camo & Krooked sowie Kimyan Law und Youphoria sorgen für eine Nacht voller Beats und Tanz. Doch hier hört der Spaß nicht auf – jede Einnahme, jeder Künstlerhonorar, alles geht direkt an die Gruft, eine Einrichtung der Caritas für obdachlose Menschen. Ein Fest, das nicht nur Spaß macht, sondern auch für einen guten Zweck tanzt!

Solidarisch feiern

„Wer an diesem besonderen Abend Teil unserer Feier ist, hilft gleichzeitig denen, die es am dringendsten brauchen. Lasst uns gemeinsam eine unvergessliche Nacht feiern und dabei etwas Wichtiges für unsere Gemeinschaft tun“, verkünden die DJs und Produzenten Camo & Krooked.

Eintrittskarten sind jetzt erhältlich

Tickets für dieses außergewöhnliche Ereignis sind unter prst.ticket.io erhältlich. Der Einlass beginnt um Mitternacht im Club „PRST“, Aspernbrückengasse 2, 1020 Wien. Doch das Beste daran ist, dass jeder Gast die Chance hat, nicht nur durch den Ticketerwerb zu helfen, sondern auch durch die Nutzung einer Spendenbox am Eingang.