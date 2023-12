Abbiege-Manöver endete im Krankenhaus: Drei Personen verletzt

Veröffentlicht am 16. Dezember 2023, 18:35 / ©Freiwillige Feuerwehr Krieglach

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, dem 16. Dezember 2023, gegen 15.23 Uhr auf der B94 Ossiacher Straße in Richtung Bodensdorf. Ein 79-jähriger Villacher bog trotz Querverkehr von der L50 nach links auf die B94 ab, was zu einer Kollision führte.

42-Jährige wollte ausweichen

Eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit, die dem 79-Jährigen ausweichen wollte, kollidierte frontal mit diesem. Die Kollision führte zu unbestimmten Verletzungen des Fahrers, seiner 73-jährige Beifahrerin und der 42-jährigen Frau.

Fahrzeuge abgeschleppt, Ursache wird ermittelt

Rettungskräfte brachten den 79-Jährigen und die 42-Jährige ins Landeskrankenhaus Villach. Die Beifahrerin begab sich eigenständig zur Behandlung. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten vom ÖAMTC abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache und der genaue Hergang werden derzeit untersucht.