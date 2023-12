Schreckmoment: Kärntner Skifahrer löst abseits der Piste Lawine aus

Veröffentlicht am 16. Dezember 2023, 19:31 / ©KK/MarEng

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mittag. Ein 55-jähriger Kärntner löste in Mauterndorf im Bereich des Skigebiets Großeck-Speiereck eine Lawine abseits der markierten Pisten aus, indem er in eine Schneerinne fuhr. Eine Schneebrettlawine löste sich über ihm, jedoch schaffte er es, unverletzt an den Rand zu fahren. Er informierte daraufhin einen Liftangestellten, der die Bergrettung verständigte. Glücklicherweise gab es keine Verschütteten oder Verletzten durch den Lawinenabgang.