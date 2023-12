Sonniges Wetter mit hartnäckigem Nebel in Teilen Österreichs am Sonntag

Eine stabile Hochdrucklage hält Österreich weiterhin fest im Griff und sorgt für vorwiegend sonniges Wetter. Dennoch machen sich in einigen Tälern sowie am Bodensee und in den Niederungen des Südens und Südostens einige hartnäckige Nebelfelder bemerkbar. Im nördlichen und nordöstlichen Teil des Landes zeigt sich zunächst etwas Hochnebel, der sich jedoch im Verlauf des Tages auflöst und der Sonne Platz macht. Der Wind bläst vor allem im östlichen Bereich mäßig aus westlicher Richtung. Ansonsten bleibt es größtenteils windschwach. In den Morgenstunden bewegen sich die Temperaturen zwischen minus 7 und plus 4 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf angenehme 3 bis 11 Grad an, wobei die wärmsten Bereiche in mittleren Höhenlagen zu finden sind, wie die Geosphere Austria vorhersagt.