Hochdruckgebiet bringt Sonnenschein und wärmere Temperaturen

Ein kraftvolles Hochdruckgebiet breitet sich von Westen über die Steiermark aus und bringt einen deutlichen Wetterwechsel. Die Bergregionen werden von anhaltend sonnigem Wetter und spürbar wärmeren Temperaturen profitieren. Zunächst könnten einige tiefer gelegene Gebiete von Nebel- oder Hochnebelfeldern betroffen sein, die im Tagesverlauf voraussichtlich verschwinden. Die hohen Schleierwolken am Nachmittag beeinträchtigen kaum die Sonneneinstrahlung. Trotz nächtlicher Frosttemperaturen werden tagsüber angenehme 3 bis 8 Grad erwartet, während in größeren Höhen um die 5 Grad erreicht werden, beispielsweise in 2000 Metern Höhe, so die Meteorologen der Geosphere Austria.