So wird das Wetter am dritten Adventsonntag in Kärnten

Das Wetter am Sonntag verspricht eine gemischte Kulisse in Kärnten. Während sich Nebel und Hochnebel nur teilweise auflösen und das Klagenfurter Becken größtenteils trüb bleibt, ist außerhalb dieser Nebelzonen ein sonniger Tag zu erwarten. Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebietes wird die Sonne bereits am frühen Morgen scheinen. Gelegentlich ziehen dünnere Wolken in höheren Schichten vorbei, aber sie dürften den Sonnenschein kaum beeinträchtigen. In höheren Lagen steigen die Temperaturen spürbar an. In den niedrigeren Gebieten werden nach einer frostigen Nacht Höchstwerte zwischen 2 und 7 Grad erwartet, wobei es in Regionen mit anhaltendem Nebel am kühlsten bleibt, so die Geosphere Austria.