Not-OP! Frau ging bei Hundekampf dazwischen – dann wurde sie gebissen

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 06:24 / ©5 Minuten

Die Frau war mit ihren drei angeleinten Hunden in Flatschach spazieren. Gegen 17 Uhr gerieten diese Hunde untereinander in einen Kampf. Als die Besitzerin dazwischen ging, biss einer dieser Hunde mehrmals in ihr rechtes Bein.

Stark blutende Wunde selbst gestillt

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig und stillte die Blutung, indem sie die Hundeleine eng um ihren Fuß schnürte. Die Rettung transportierte die Schwerverletzte in das LKH Judenburg. Dort musste sie sofort operiert werden. Die Hunde befinden sich derzeit beim Lebensgefährten der Frau. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft Leoben sowie der Bezirkshauptmannschaft Murtal berichtet.