Zwei Verletzte: Alko-Lenker kracht an roter Ampel in Auto und Motorrad

Am späten Abend

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 06:32 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Der 32-jährige Voitsberger fuhr mit dem Auto seines ehemaligen Arbeitgebers gegen 23.15 Uhr von der Triester Straße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Triester-Straße / Wagner-Jauregg-Straße kollidierte er dabei an der roten Ampel, mit einem stehenden Fahrzeug, gelenkt von einer 32-jährigen Leibnitzerin, sowie einem Motorrad. Die Motorradlenkerin (18) erlitt dabei schwere Verletzungen am Bein.

Auto von ehemaligem Arbeitgeber einfach mitgenommen?

Die Rettung transportierte die junge Grazerin ins UKH Graz. Auch die 32-jährige Leibnitzerin musste von der Rettung ins UKH Graz transportiert werden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der 32-jährige Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert. Außerdem besitzt er keine gültige Lenkberechtigung. Den Wagen seines ehemaligen Arbeitgebers dürfte er zudem unbefugt gelenkt haben. Er wird nun angezeigt.