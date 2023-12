Feuer in Einfamilienhaus: Brand wurde erst spät entdeckt

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 10:02 / ©BF Klagenfurt

Heute Früh, kurz nach 6 Uhr, musste die Klagenfurter Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz wegen starker Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Bewohner bereits aus dem Haus gekommen, die Erkundung vor Ort ergab, dass ein Brand in der Küche ausgebrochen war. Dieser wurde offenbar erst spät entdeckt und hatte sich selbst erstickt, ehe er größeren Schaden anrichten und auf das gesamte Gebäude übergreifen konnte.

Hausmieterin wurde ins Krankenhaus gebracht

„Die Berufsfeuerwehr führte Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen unter schweren Atemschutz in der stark verrauchten Küche und dem benachbarten Raum durch. Die Hausmieterin, die zunächst versucht hatte, das Feuer selbst zu bekämpfen, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht“, erklären die Florianis auf Facebook. Aufgrund der stark belegten Räume hätten sich die Löscharbeiten besonders anspruchsvoll gestaltet. Es ist Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden, die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Heimrauchmelder hätte größeren Schaden verhindert

Die Berufsfeuerwehr betont auf Facebook, dass ein installierter Heimrauchmelder dazu beigetragen hätte, den Brand in der Entstehungsphase zu erkennen und größeren Schaden zu verhindern. „Die Bedeutung von Rauchmeldern als lebensrettende Maßnahme wird in solchen Situationen deutlich unterstrichen“, so die Florianis abschließend.