Klagenfurter „Geburtstagskind“ war bis 95 noch mit dem Rad unterwegs

Bürgermeister Christian Scheider besuchte Alfred Schlagg in seinem Geburtshaus in Klagenfurt anlässlich seines 103. Geburtstages.

Bürgermeister Christian Scheider besuchte Alfred Schlagg in seinem Geburtshaus in Klagenfurt anlässlich seines 103. Geburtstages.

Jetzt ist es bereits 103 Jahre her, seit Alfred Schlagg in Klagenfurt das Licht der Welt erblickte. Er blieb sein ganzes Leben seiner Heimat treu und lebt auch noch heute im selben Haus, wo er einst geboren wurde. Bürgermeister Christian Scheider besuchte Schlagg am Sonntag anlässlich seines Ehrentages. „103 Jahre ist ein beachtliches Alter, daher erfreut es mich umso mehr, dass es Herrn Schlagg so gut geht. Seinen vielen Geschichten zu lauschen war eine wahre Freude. Ich wünsche ihm auch weiterhin viel Gesundheit und alles Gute“, so Scheider.

Als Geschäftsführer in Pension gegangen

Schlagg blickt auf ein interessantes Leben zurück. Vor 60 Jahren rauchte er seine letzte Zigarette und liebte es, mit seiner Herrenrunde, auf Skitouren zu gehen. Erst mit 73 Jahren hörte er auf, diesem Hobby nachzugehen. Nach dem Krieg begann Schlagg in einem Baustoffhandel in der Herrengasse zu arbeiten. Bis zu seiner Pension, mit 60 Jahren, war er in den letzten zehn Jahren sogar als Geschäftsführer tätig. Bis zu seinem 95. Geburtstag fuhr er noch mit dem Auto und Fahrrad. Seine Pension verbrachte er mit Arbeiten an seinem Haus.