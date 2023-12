„Schenken mit Sinn“: Nachhaltige Geschenke mit Herz und gutem Zweck

Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen die Vorfreude aufs Schenken und Teilen von Freude. Die Caritas bietet in diesem Jahr verschiedene Wege, um mit Geschenken nicht nur Freude zu bereiten, sondern auch einen bedeutsamen Beitrag zur Unterstützung von Menschen in Not zu leisten.

Herzensgeschenke im Online-Shop von „Caritas“

Im Sinne von „Schenken mit Sinn“ präsentiert die Caritas eine Auswahl an Geschenken mit Herz in ihrem Online-Webshop. Diese besonderen Präsente erfreuen nicht nur Freunde und Familie, sondern unterstützen gleichzeitig Menschen in schwierigen Lebenssituationen – sei es in Österreich oder weltweit.

Besondere Geschenke entdecken

Bis Anfang Januar lädt zudem ein PopUp-Store des Caritas-Jugendbeschäftigungsprojekts tag.werk dazu ein, die Produkte von „Schenken mit Sinn“ zu erkunden. Neben diesen speziellen Geschenken sind dort auch die einzigartigen Taschen und Rucksäcke erhältlich, die Jugendliche im Rahmen dieses Projekts herstellen.

©Caritas ©Caritas

„Umgekehrter Adventskalender“ sammelt Spenden für bedürftige Familien in der Region

Die Initiative des „Umgekehrten Adventskalenders“ ruft dazu auf, täglich bis Heiligabend Lebensmittel oder benötigte Artikel in eine Schachtel zu legen, anstatt ein Türchen zu öffnen. Diese Spenden unterstützen bedürftige Familien in der Region und bieten gerade in der festlichen Zeit Hilfe und Unterstützung.

Praktischer Begleiter für den Alltag

Für das kommende Jahr bietet der Megaphon-Kalender nicht nur einen praktischen Begleiter, sondern unterstützt auch die soziale Initiative des Straßenmagazins. Mit ausreichend Platz für Gedanken und Notizen ist er nicht nur ein nützliches Accessoire, sondern gleichzeitig ein wertvoller Beitrag.