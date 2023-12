Ossiacher Straße: Radfahrer verletzt bei Kollision mit Auto

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 17:38 / ©5 Minuten

Am Sonntag, dem 17. Dezember 2023, gegen 15.45 Uhr, kam es auf der B 94 Ossiacher Straße in Steindorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 40-jähriger Rumäne verletzt. Der Auto-Lenker, der in Richtung Villach unterwegs war, übersah den Radfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne.

Polizei ermittelt

Während des Überholvorgangs touchierte der Autofahrer mit der Stoßstange und dem Seitenspiegel seines Fahrzeugs den Fahrradfahrer, was dazu führte, dass der 40-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn mit unbestimmten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Villach. Beide Fahrzeuge, sowohl das Auto als auch das Fahrrad, wurden erheblich beschädigt. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.12.2023 um 18:02 Uhr aktualisiert