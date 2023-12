E-Scooter-Akku entfachte Wohnungsbrand – Person sprang aus dem Fenster

Ein E-Scooter-Akku in einer Wohnung in der Grazbachgasse geriet am dritten Adventsonntag, dem 17. Dezember 2023, in Brand, als er aufgeladen wurde. In der Wohnung im ersten Stock befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Personen. Drei versuchten, das Feuer mit tragbaren Feuerlöschern einzudämmen, während eine vierte Person aus dem Fenster sprang und sich dabei schwer verletzte.

Verletzte sofort versorgt, Wohngebäude durchsucht

Nachdem die Berufsfeuerwehr Graz eintraf, wurde der Verletzte umgehend versorgt und dann dem Rettungsdienst übergeben. Zwei Atemschutztrupps wurden ins Wohngebäude geschickt. Während einer den Brand löschte, durchsuchte der andere das Treppenhaus und die Wohnungen nach Personen, die durch den Rauch beeinträchtigt sein könnten. Ein Bewohner wurde unverletzt ins Freie geführt.

25 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr führte Entlüftungs- und Nachlöscharbeiten durch. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Berufsfeuerwehr von Graz war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.