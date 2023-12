Flug endete in Fichte: Paragleiter verfing sich in Baumkrone

Am Schöckl

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 19:04 / ©Bergrettung Graz

Am dritten Adventsonntag, dem 17. Dezember, wurde die Bergrettung Graz zu einem Paragleiterunfall auf dem Schöckl alarmiert. Ein Paragleiterpilot stürzte nach dem Start vom Westgipfel in eine Fichte und blieb in einer Höhe von etwa zehn Metern hängen.

Schnelle Rettung am Schöckl

Dank des Bereitschaftsdienstes direkt in der Bergstation der Seilbahn konnte ein erster Trupp der Bergrettung kurz nach der Unfallmeldung schnell zum Einsatzort vorrücken. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Radegund gelang es, den Piloten rasch und unverletzt aus dem Baum zu retten und anschließend den Gleitschirm zu bergen.