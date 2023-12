ÖSV-Rennläufer Roland Leitinger gibt Karriereende bekannt

Am Sonntag, dem 17. Dezember, stand ein Herren-Riesenslalom im alpinen Ski-Weltcup an. Allerdings fehlte der Salzburger Skiläufer Roland Leitinger überraschend auf der Startliste. In unmittelbarer Nähe des Renngeländes in Alta Badia verkündete er stattdessen sein Karriereende.

Körperliche Probleme und fehlendes Top-Niveau führen zum Rücktritt

Leitinger verkündete seinen Rücktritt im Teamquartier des ÖSV in Alta Badia und erklärte: „Ich habe eingesehen, dass ich mein einstiges Top-Niveau nicht mehr erreiche, und die wiederkehrenden körperlichen Probleme haben mich dazu bewogen, meine Karriere jetzt zu beenden.“

Verletzungsbedingter Rücktritt

Kreuzbandrisse und Knieverletzungen zwangen ihn immer wieder zu längeren Ausfallzeiten, was dazu führte, dass er viele Rennen verpasste. Obwohl er nun seinen Rückzug aus dem Wettkampfsport bekanntgab, plant der ÖSV-Läufer, seine gesammelte Erfahrung in irgendeiner Form weiterzugeben und somit dem österreichischen Skisport verbunden zu bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.12.2023 um 19:57 Uhr aktualisiert