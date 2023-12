Start-up mit Kärntner Beteiligung: Nächste Awardchance für HOLY PIT

Am Foto: Die HOLY PIT-Gründer Branka und Asmir (v.l.)

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 19:45 / ©Holy Pit

Nachdem das HOLY PIT-Team – bestehend aus den Gründern Asmir und der gebürtigen Villacherin Branka – bereits 2022 für das nachfüllbare Deo in Stick-Form mit dem Green Product Award ausgezeichnet wurde, ist die Freude umso größer, dass nun auch dem neuen ROLL-ON-DEO diese Ehrung zuteilwerden könnte. „Das ‚REFILL ROLL-ON-DEO‘ ist ein gutes Beispiel für das Maß an Kreativität und Leidenschaft, mit dem unsere Nominierten einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten“, so Nils Bader, Direktor des Green Product Awards.

Über 1.500 Teilnehmer aus 54 Ländern

Der Green Product Award ist ein bekannter Nachhaltigkeitswettbewerb und findet 2024 bereits zum elften Mal statt. Unter über 1.500 Teilnehmern aus 54 Ländern konnte sich HOLY PIT bisher durchsetzen und zählt damit schon jetzt zu den innovativsten und nachhaltigsten Einreichungen. Neben der Beurteilung durch die Fachjury ist das Start-up auch bei der öffentlichen Online-Abstimmung vertreten.