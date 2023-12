Unfallserie auf Schladminger Pisten: Mehrere Verletzte am Adventsonntag

In drei Skigebieten

17. Dezember 2023

Der erste Unfall ereignete sich um 10.20 Uhr im Skigebiet „Reiteralm“, als ein 57-jähriger Skifahrer aus Graz mit einem 56-jährigen Skifahrer aus Tschechien kollidierte, der sich ebenfalls auf der Abfahrt befand. Der Mann aus Tschechien erlitt dabei Verletzungen am Knie, am Brustkorb und am Kopf von unbestimmtem Schweregrades. Die Pistenrettung war sofort zur Stelle und brachte den Verletzten ins Krankenhaus Schladming, wo er stationär aufgenommen wurde.

Kettenreaktion auf Hochwurzen

Kurz darauf, gegen 11.55 Uhr, kam es im Skigebiet „Hochwurzen“ zu einer weiteren Kollision, als ein 10-jähriges Kind mit einem 41-jährigen deutschen Skifahrer zusammenstieß, der sich ebenfalls auf der Abfahrt befand. Als die beiden gestürzten Skifahrer Hilfe benötigten, kollidierten sie versehentlich mit einer 55-jährigen Skifahrerin aus Tschechien, die sich in diesem Bereich befand. Die Frau erlitt schwerwiegende Verletzungen am Oberschenkel und wurde nach ihrer Bergung durch die Pistenrettung und anschließender notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus Schladming gebracht.

60-jährige Skifahrerin erleidet Knieverletzung

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr im Skigebiet „Planai“, als eine 60-jährige Skifahrerin aus Oberösterreich mit einem 60-jährigen Mann aus Slowenien kollidierte. Die Frau erlitt dabei eine Knieverletzung unbestimmten Schweregrades und wurde ebenfalls von der Pistenrettung gerettet und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schladming gebracht. Die genauen Umstände, die zu diesen Vorfällen geführt haben, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der örtlichen Alpinpolizei.