Rock ’n’ Roll am Klippitztörl: Kärntner Band zu Gast

Am Foto: "Diedis Old Friends"

Seit über 40 Jahren kennen sich Bandleader und Gitarrist Diethard Theuermann, Schlagzeuger Herbert Schranz, Bassist Heinz Luger, Saxophonist Karl Schebrek und Pianist Wolfgang Raffalt. Allesamt haben bereits in diversen Bands gespielt, bevor sie unter dem Namen „Diedis Old Friends“ – kurz DOF – zusammenfanden.

Auftritt am Klippitztörl

Am Samstag, dem 30. Dezember 2023, rocken sie nun gemeinsam am Klippitztörl. Das Konzert-Programm umfasst Songs aus den Fünfzigern, darunter die Musik von Bill Haley and his Comets, Chuck Berry, Gene Vincent, Fats Domino, Eddie Cochran oder Elvis Presley. Gespielt wird auf originalen Rock ’n’ Roll-Instrumenten und mit echten Old Style Sound.