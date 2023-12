93-jähriger Fußgänger kommt bei Kollision mit Auto ums Leben

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 21:03 / ©Thomas Kaiser

Nach Angaben der örtlichen Behörden lenkte ein 68-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gegen 15.20 Uhr seinen Auto auf einer Gemeindestraße in Richtung Grazer Straße L135. Als er eine Fahrbahnkuppe passierte, wurde er eigenen Aussagen zufolge kurzzeitig von der tiefstehenden Sonne geblendet und erfasste in diesem Moment einen Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenprall zu Boden geschleudert. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Zeugen und notärztlicher Reanimationsversuche verstarb der Fußgänger noch am Unfallort.

Alkotest verlief negativ

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Beschlagnahme des beteiligten Wagens an, um diesen durch einen Sachverständigen untersuchen zu lassen. Gleichzeitig wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion des Verstorbenen angeordnet. Der Alkoholtest des Fahrers verlief negativ.

15 Einsatzkräfte vor Ort

Der Vorfall erforderte einen umfangreichen Einsatz von Rettungskräften, darunter die Freiwillige Feuerwehr Freßnitz mit 15 Kräften, das Rote Kreuz mit Notarzt und der Rettungshubschrauber Christophorus 12.

Unfallstelle drei Stunden gesperrt

Während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen blieb die Eisenhammerstraße etwa drei Stunden lang gesperrt. Auch die angrenzende L135 wurde für ungefähr eine Stunde gesperrt, um die Einweisung des Rettungshubschraubers zu ermöglichen.

