Nach 30 Jahren: Christbaumtauchen kehrt zurück an den Faaker See

In den vergangenen Jahren wurde das Christbaumtauchen am Aichwaldsee veranstaltet.

Faak am See

Bereits vor 30 Jahren fand das erste Christbaumtauchen am Faaker See statt. „Initiator war der damalige Tauchwart Rudi Lijevsic, der gemeinsam mit dem Tourismusbüro Faak diese weihnachtliche Gedenkveranstaltung auf die Beine stellte“, erinnern sich die Mitglieder der Wasserrettungen in Faak am See zurück.

Damals eine große Herausforderung

Ohne Erfahrungswerte und mit den damaligen, bescheidenen und nicht winterfesten Räumlichkeiten sei das Christbaumtauchen damals eine große Herausforderung gewesen. „Auch die Taucher und Fackelschwimmer gingen noch mit Nasstauchanzügen in die eiskalten Fluten des Faaker Sees“, erzählen die Ehrenamtlichen. Trotz aller Anfangsschwierigkeiten sei das erste Christbaumtauchen aber ein voller Erfolg gewesen und die Initialzündung für eine zukünftige, weihnachtliche Erfolgsgeschichte. Dreimal wurde das Christbaumtauchen dann noch am Faaker See durchgeführt, ehe es 1994 an den Aichwaldsee verlegt wurde. Heuer kehrt es wieder zu seinen Wurzeln zurück!

Christbaumtauchen kehrt zurück an den Faaker See

Am 23. Dezember lädt die Faaker Wasserrettung ins Gemeindestrandbad in Faak am See. „Diesmal gibt es eine beheizte Halle, die im Anschluss für die Besucher bereit ist und moderne Ausrüstungen, welche die Gesundheit der Taucher schützen“, betont man. Los geht es um 18 Uhr.