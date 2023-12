Sonniger Wochenstart in Österreich: Wolkenloser Himmel wird erwartet

Überwiegend wolkenloser Himmel dominiert das Wettergeschehen, während sich Nebelfelder größtenteils auflösen. Die Meteorologen der Geosphere Austria sagen voraus, dass die Sonne weithin scheinen wird, begleitet von einem schwachen bis stellenweise mäßigen Wind aus südlicher bis westlicher Richtung, vor allem in höheren Lagen. Die Temperaturen starten am Morgen zwischen minus 7 bis plus 3 Grad, abhängig von Windverhältnissen und Höhenlage. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf angenehme 5 bis 14 Grad an.