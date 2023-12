Villacher Schülerinnen bekommen Einblick in georgische Lebensweise

Nach langer Vorbereitung und Sponsorensuche – begleitet von den Professoren Alois Fertala und Concetta Preiml-Vecchio – traten sie eine ganz besondere Studienreise an. Die lange Anreise in die Hauptstadt Tiflis wurde gleich am ersten Abend mit Köstlichkeiten der georgischen Küche wettgemacht: Die Schülerinnen kochten und verkosteten die lokale Spezialität „Khinkali“. Als Klasse des Pferdezweiges hatten sie auch die Möglichkeit, die georgische Reitweise kennenzulernen.

Kolleg-Absolventin fungiert auch gleich als Reiseleiterin

Neben vielen Sehenswürdigkeiten und der Wanderung auf die Dreifaltigkeitskirche bekamen sie auch Einblicke in die Universität in Telavi. Als angehende Touristikerinnen besuchten sie auch die österreichische Botschaft in Tiflis sowie ein Weingut in Kahetien. Kolleg-Absolventin Mariina, die selbst gebürtige Georgierin ist, unterstützte die Vorbereitung und begleitete die Gruppe als Reiseleiterin. Am 12. Dezember fand dann der Georgien-Abend der 4CT statt, um die Erlebnisse noch einmal in Erinnerung zu rufen.

Kuchen als krönender Abschluss

Die Sponsoren waren eingeladen und ließen sich mit der georgischen Kulinarik verwöhnen. Angefangen hat der Abend mit einer Präsentation über die landschaftlichen Schönheiten des wunderschönen Landes. An der passend gestalteten Tafel servierte man typische Gerichte: Zu den Khinkali, Badridschani und Pkhali gab einen extra aus Georgien gelieferten traditionellen Wein. Der krönende Abschluss war der georgische – von Reiseleiterin Mariina – mitgebrachte Kuchen „Medoki“.