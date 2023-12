Paukenschlag! Franziska Gritsch verlässt aus Liebe das ÖSV-Team

Veröffentlicht am 18. Dezember 2023, 10:28 / ©pexels.com

Überraschende Neuigkeiten verkündeten am heutigen Montag der ÖSV und Franziska Gritsch: Die Tiroler Skirennläuferin verlässt das ÖSV-Team wegen ihrer Beziehung zum Trainer Florian Stengg. Die beiden werden nicht nur privat ein Paar sein, sondern auch beruflich. Gritsch und Stengg werden bis auf Weiteres als Privatteam unterwegs sein.

Herzensprojekt wird weiterverfolgt

„Aufgrund der privaten Situation zwischen meinem Vertrauenstrainer im ÖSV, Florian Stengg und mir konnte unsere Zusammenarbeit innerhalb des ÖSV-Teams nicht fortgesetzt werden, was mir persönlich aber ein sehr großes Anliegen ist und weshalb wir uns gemeinsam dazu entschlossen haben, dieses Herzensprojekt weiterzuverfolgen. Dies bedeutet, dass ich ab dem jetzigen Zeitpunkt meine Rennvorbereitung sowie auch die Rennen selbst außerhalb der Strukturen des ÖSV organisieren und absolvieren werde“, schreibt Gritsch auf Facebook.

Steht Nationenwechsel bevor?

Ein Nationanenwechsel ist kein Thema, Gritsch wird auch weiterhin bei allen Rennen für Österreich an den Start gehen. „Der Weltcup-Slalom in Courchevel wird der erste Meilenstein auf dem neuen Weg für mich als Athletin sein“, so die Sportlerin weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.12.2023 um 10:31 Uhr aktualisiert