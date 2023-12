Dramatisches Video: Hat ein Bär einen Hirsch am Wurzenpass gerissen?

„Da fehlt nur noch eine Abschussverordnung“, schmunzelte ein Jäger. Das Video ist tatsächlich dramatisch: Ein mächtiger Bär macht sich auf einer Straße über einen gerissenen Hirschen her und zerrt ihn von der Fahrbahn. Im Netz brach regelrechte Hysterie und Panik aus, denn dazu wurde auch noch mit „Vorsicht am Wurzenpass“ gewarnt. Auch 5 Minuten wurde das Band zugespielt, mit dem Hinweis „Gestern am Wurzenpass“.

Woher aber ist nun das Original?

Das machte uns schon mal argwöhnisch: Im Dezember ist bekanntlich bei den Bären Winterruhe angesagt, sie schlafen längst in ihren Höhlen. Wir baten Mitarbeiter des WWF um Aufklärung und erhielten von ihnen das originale Video, in dem nicht nur der Urheber sondern auch der Ort des Dramas genau beschrieben ist. Es handelte sich um die „Hohe Tatra“ in der Slowakei. Weil es in Kärnten heuer, wie berichtet, geradezu eine Inflation an Abschussverordnungen für Wölfe gab, hätte auch eine per Express ausgestellte für den Bär am „Wurzenpass“ nicht verwundert.

Schon tausende Klicks

„Samt DNA-Probe – Experten natürlich“, schmunzelt ein WWF Mitarbeiter. Denn die Hysterie der unkritischen Leserriege war groß. Das Video hat schon mehr als tausend Klicks am „Fakebuckel“. Jeder wollte es ohnehin schon gewusst haben: Am Wurzen ist der Bär los – der Wolf sowieso. Es werden jetzt schon Wetten abgeschlossen: Nach Aufdeckung von 5 Minuten über den Schwindel werden es wieder alle gewusst haben: „Klar, da wollten uns welche nur reinlegen und wir sind natürlich nicht reingefallen.“

Achtung: Video könnte verstörend sein

Das Video kann online auf Facebook angesehen werden. Aber Achtung: Es könnte für einige Personen verstörend sein, immerhin zeigt es einen Bären, der einen Hirschen über die Fahrbahn einer Straße zieht. Zum Video geht es hier.