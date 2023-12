So will die Steiermark gegen Leerstände ankämpfen

Veröffentlicht am 18. Dezember 2023, 10:52 / ©Land Steiermark

Gefördert werden Umbau-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Das Finanzressort des Landes stellt dem Wirtschaftsressort dafür 2,6 Millionen Euro zur Verfügung. Förderanträge können ab dem 2. Jänner 2024 bei der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG eingereicht werden.

Stärkung der Ortskerne

„Gerade jetzt ist es von enormer Bedeutung, Maßnahmen zu setzen, die die Beschäftigung in der Baubranche ankurbeln. Das gelingt uns mit der Sanierungsförderung, für die wir aus dem Finanzressort 2,6 Millionen Euro zur Verfügung stellen″, sagt Finanzreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Lang sind sich einig, dass durch die Maßnahme die steirischen Ortskerne gestärkt werden. Eibinger-Meidl fügt hinzu: „Gleichzeitig setzen wir damit einen weiteren Impuls für die heimische Bauwirtschaft, die derzeit vor großen Herausforderungen steht.“

Das wird gefördert

Das neue Förderungsprogramm „Starke!Zentren″ der SFG richtet sich an Eigentümer sowie Bauberechtigte von Gebäuden oder Gebäudeteilen in steirischen Orts- und Stadtkernen. Ob eine Fläche in einem Orts- oder Stadtkern liegt, wird seitens der „Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung″ geprüft. Gefördert werden Umbau-, Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen von Flächen, die leer stehen oder von Leerstand bedroht sind und künftig wirtschaftlich genutzt werden sollen.

Bis zu 100.000 Euro Unterstützung

Das Investitionsvolumen des Projektes muss mindestens 50.000 Euro betragen. Gefördert werden 30 Prozent der Kosten, maximal jedoch 100.000 Euro pro Projekt. Anträge können ab dem 2. Jänner 2024 bei der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG eingereicht werden. Insgesamt stehen 2,6 Millionen Euro zur Verfügung.