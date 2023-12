Milchprodukte aus Österreich bieten höchste Qualität und Nachhaltigkeit

„Heimische Milchprodukte bieten höchste Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. Sie sind die bessere und klimafreundlichere Wahl. Wir ersuchen daher beim Weihnachtseinkauf bewusst zu heimischer Qualität zu greifen, um dadurch einen wirksamen Beitrag für hohe Nachhaltigkeits- und Klimaschutzstandards zu leisten, zudem die Sicherheit für höchste und geprüfte Qualitätsstandards zu haben“, erklärte der Präsident der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), Dir. Helmut Petschar anlässlich der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage, wo jedem eine schöne, genussvolle Zeit mit hochwertigen Produkten und einem guten Gewissen zu wünschen ist. Petschar bedankt sich bei den Bauern, den Mitarbeitern in der Verarbeitung, in der Logistik und im Handel für die über das gesamte Jahr hinweg erbrachten Leistungen, die diese hohen Standards ermöglichen.

VÖM: Beim Weihnachtseinkauf auf Herkunft achten

Zunächst sei es sinnvoll möglichst auf regionale Produkte zu achten, schließlich werden damit regionale Wirtschaftskreise und Arbeitsplätze gesichert sowie unnötige Transportwege und damit Umweltbelastungen erspart. Milchprodukte aus Österreich stehen zudem für höchste Qualität, basierend auf den Standards des österreichischen Lebensmittelcodex, mit strengeren Standards als das EU- Recht vorgibt. Die hohe Qualität heimischer Produkte werde bei internationalen Wettbewerben immer wieder eindrucksvoll bestätigt. Die VÖM weiß: „Milch wird in Österreich ohne Gentechnik produziert, die Fütterung erfolgt Großteils grünlandbasiert mit geringem Kraftfuttereinsatz, Soja aus Übersee und Palmöl sind in Österreich aufgrund der Regenwaldproblematik verboten. Wir haben den EU-weit höchsten Bioanteil, der Großteil der Landwirte nimmt an freiwilligen Umweltprogrammen teil. Hohe Tierwohlstandards, Weide und die Bewirtschaftung der Almen sind ein weiteres Markenzeichen. Die Verarbeitung erfolgt regional und unter Nutzung vielfältiger erneuerbarer, lokaler Energieträger.“ Diese Besonderheiten sollen, gemäß einer Studie der EU-Kommission, die EU-weit besten Klimaschutzwerte für Milch aus Österreich bewirken. „Milch und Milchprodukte aus Österreich sind etwas Besonderes. Sie werden mit höchster Sorgfalt produziert und haben sowohl in der Qualität, im Klimaschutz und in der Nachhaltigkeit höchste Standards erreicht. Wir wollen diesen Weg weiterhin ausbauen und ersuchen dazu die Verantwortlichen im Handel, in der Politik und auch die Konsumenten diesen Weg mitzutragen“, ergänzte Petschar.