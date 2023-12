Sturm Graz trifft auf Slovan Bratislava in der Europa Conference League

Veröffentlicht am 18. Dezember 2023, 15:59 / ©SK Sturm Graz

Die Auslosung der K.-o.-Runde der UEFA Europa Conference League Playoffs in Nyon (Schweiz) brachte für den SK Sturm Graz eine Begegnung mit Slovan Bratislava hervor. Nach 23 Jahren kehrt Sturm in den europäischen Wettbewerb zurück und wird nun im Frühjahr auf den slowakischen Gegner treffen. Die Gewinner dieser Runde ziehen ins Achtelfinale ein, wo einer der acht Gruppensieger der UEFA Europa Conference League wartet.

Sturm Graz ist bereit für das Duell

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport von Sturm Graz, äußerte sich zu dem zugelosten Gegner: „Slovan Bratislava ist ein traditionsreicher slowakischer Verein. Sie haben in dieser Saison bereits starke Leistungen gezeigt, sind eindeutiger Tabellenführer in der Slowakei und sammelten in der UEFA Europa Conference League Gruppe A zehn Punkte. Wir stehen einem starken Gegner gegenüber, aber unser Ziel ist es, nach den beiden Spielen als Sieger hervorzugehen und die nächste Runde zu erreichen.“

Termine bekanntgegeben

Das Heimspiel ist für den 15. Februar geplant, gefolgt vom Rückspiel am 22. Februar. Informationen zum Ticketverkauf werden erst im neuen Jahr nach der Winterpause bekannt gegeben.