Smartphones und Wearables: Immer beliebter als Zahlungsmittel

Veröffentlicht am 18. Dezember 2023, 21:55 / ©Ivan Samkov/Pexels

Der Trend des digitalen Bezahlens gewinnt immer mehr an Zustimmung in unserer Gesellschaft. Laut dem Visa Payment Monitor, der in Zusammenarbeit mit forsa durchgef√ľhrt wurde, nutzen mittlerweile fast ein Viertel der Verbraucher (23 %) mobile Endger√§te wie Smartphones oder Wearables, um bargeldlos zu bezahlen. Dies stellt einen Anstieg um 17 Prozentpunkte innerhalb der letzten vier Jahre dar.

Digitales Bezahlen auf dem Vormarsch

Die Pr√§ferenz f√ľr digitale Zahlungsmethoden an der Kasse steigt ebenfalls kontinuierlich an und betr√§gt aktuell 69 Prozent. Diese Entwicklung geht einher mit dem Wunsch nach Schnelligkeit (67 %) und einem besseren √úberblick √ľber die Ausgaben (64 %). Allerdings berichtet etwa ein Drittel der Befragten, dass sie monatlich mindestens einmal beim Versuch, digital zu bezahlen, abgewiesen werden.

Bargeldpräferenz sinkt auf 30 Prozent

Es zeigt sich ein deutlicher Wandel im Bezahlverhalten: Nur noch 30 Prozent bevorzugen das Bezahlen mit Bargeld, w√§hrend 56 Prozent angeben, Trinkgeld bar zu entrichten. Interessanterweise meidet ein F√ľnftel der Befragten Gesch√§fte, die keine digitalen Zahlungen akzeptieren.

Anstieg der Nutzung von Smartphones oder Wearables bei 36- bis 45-Jährigen

Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis ist die Verschiebung im Bezahlverhalten zwischen verschiedenen Altersgruppen. Besonders die 36- bis 45-J√§hrigen haben vermehrt auf das Bezahlen mit Smartphones oder Wearables umgestellt ‚Äď von 24 Prozent im Jahr 2022 auf derzeit 35 Prozent. Auch die Unter-36-J√§hrigen zeigen mit 34 Prozent eine starke Pr√§ferenz f√ľr digitale Zahlungsmethoden. Obwohl sich das Bezahlen mit mobilen Ger√§ten zwischen den Generationen ann√§hert, bleibt die Bindung zum Smartphone signifikant: 65 Prozent der Unter-36-J√§hrigen w√ľrden eher ihr Portemonnaie zu Hause lassen als ihr Smartphone, w√§hrend bei den √ľber 60-J√§hrigen 72 Prozent auf das traditionelle Portemonnaie setzen.

Zukunft des Bezahlens

Die Zukunft des Bezahlens wird laut den Verbrauchern von weiteren technologischen Ver√§nderungen gepr√§gt sein. So glauben 69 Prozent, dass es in f√ľnf Jahren normal sein wird, an Selbstbedienungskassen im Gesch√§ft zu zahlen. Zudem erwarten 54 Prozent, dass es √ľblich sein wird, Lebensmittel online zu bestellen und dann nur noch im Supermarkt abzuholen. Ein Drittel der Befragten erwartet sogar die Einf√ľhrung von Super-Apps, die verschiedene Anwendungen wie Einkaufen, Online-Banking und Nachrichten vereinen.