Skigebiet Grebenzen startet mit zwei Pisten-Neuheiten in die Saison

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 07:03 / ©Mediadome

St. Lambrecht ist nicht nur ein malerisches Postkartenmotiv, sondern auch der Ausgangspunkt einer spannenden Entwicklung im Wintersport. Im Auszeit 4**** Hotel versammelten sich Größen wie Skilegende Reinfried Herbst sowie Skisportfunktionär Hans Pum um die Zukunft des Skiurlaubs neu zu definieren.

©Mediadome ©Mediadome

Vielseitige Angebote für Familien, Wanderer und Skifans

Der Austausch beleuchtete die Herausforderungen des Wintersportmarktes, insbesondere die steigenden Preise. Das Auszeit 4**** Hotel stellte dabei seine umfassenden Angebote vor – Sommer und Winter gleichermaßen fesselnd für Familien, Wanderer und Skibegeisterte.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Exklusives Skierlebnis mit „den Besten“

Das Herzstück? Die Enthüllung des „Skifahrens mit den Besten“ im Auszeit 4**** Hotel und dem Grebenzen-Skigebiet. Für fünf Tage hast du die Möglichkeit mit Skistars wie Reinfried Herbst, Manfred Pranger, Hans Enn, Elisabeth „Lizz“ Görgl und Hans Pum die Pisten unsicher machen. Mehr Infos dazu findest du hier.

©5 Minuten |

Die Neuheit der Saison 2023/24: Die Maria Schönanger Piste

In der Saison 2023/24 erwartet die Grebenzen Skibegeisterte mit einer aufregenden Neuheit – der Maria Schönanger Piste. Diese 2 km lange Abfahrt beginnt an Starnberg Il und führt malerisch in Richtung Maria Schönanger, unweit der Wallfahrtskirche und der Schönanger-Hütte vorbei.

Der Zipfelbob, der den Wintersport revolutionieren soll

Ein Highlight, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert: Der ScoopJet. Dieser Game-Changer öffnet die Welt des Wintersports für alle. Das neuartige Carving-Sportgerät, der ScoopJet®, verspricht Fahrspaß für jeden. Das 5-Minuten-Team hat es getestet und für gut befunden!

©Mediadome ©Mediadome ©Mediadome ©5 Minuten

St. Lambrecht: Wo Winterträume wahr werden

Das Auszeit 4**** Hotel und die Bergbahnen von St. Lambrecht eröffnen neue Perspektiven für erschwingliche Wintererlebnisse und erstklassige Pisten. St. Lambrecht präsentiert nicht nur eine malerische Landschaft, sondern öffnet auch Tore zu einem preisgünstigen Skiurlaub.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

5-Minuten-Team auf Reise

Zwei Redakteurinnen des 5-Minuten-Teams konnten die Gelegenheit nutzen, zwei Tage in diesem Hotel zu verbringen und das Angebot aus erster Hand erleben. Das Skigebiet Grebenzen bietet eine breite Palette an Aktivitäten für jeden Geschmack – sei es beim Skifahren, Snowboarden oder dem aufregenden ScoopJet. Die Atmosphäre in dem ruhigen und familienfreundlichen Ort war einladend. Mehr Infos dazu bekommst du auf einem Klick: Auszeit 4**** Hotel, Skigebiet Gebrenzen und dem Scoopjet.