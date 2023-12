Ersthelfer schockiert: „Viele Menschen sind einfach weitergefahren“

Ein Unfall mit mehreren betroffenen Autos hat sich gestern Abend in Klagenfurt am Südring ereignet. Eine Person hat sich nun wegen eines bedenklichen Vorfalls im Zuge des Unfalls über eine Social-Media-Plattform an die Instagram-Nutzer gewandt. „Ich bin wirklich schockiert, wie viele Menschen einfach sofort weiter gefahren sind, ohne Erste Hilfe zu leisten oder wenigstens zu fragen, ob man Hilfe braucht“.

Das möchte der Ersthelfer in Erinnerung rufen

Er selbst sei beim Unfall stehen geblieben und hätte Erste Hilfe geleistet, obwohl andere weitaus näher dran gewesen seien. Der Ersthelfer möchte in Erinnerung rufen, „wie wichtig Erste Hilfe ist und dass das schlimmste, was man tun kann, nichts zu tun und einfach weiter zu fahren ist“. Abschließend hat er aber auch noch gute Nachrichten parat: „Großes Lob und Danke an die nette Frau, die mit mir sofort stehen geblieben ist“, meint er in der Story von „klagenfurt_elite“ abschließend.