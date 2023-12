Black Jack für den guten Zweck: Casino sammelt Spenden am Veldener Advent

Casino on Tour

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 12:25 / ©Veldener Tourismus GmbH/Michael Stabentheiner

Der Verein erhält eine finanzielle Unterstützung für seine wichtige Arbeit zugunsten von Menschen in Notsituationen. Sechs fix angestellte Mitarbeiter und 50 Ehrenamtliche bieten Hilfe für sozial benachteiligte Personen, darunter alleinerziehende Mütter oder Menschen aus sozialen Randgruppen. Der Verein finanziert sich nur aus Spenden, teilweise in Form von Lebensmitteln und Bekleidung, aber auch Geldspenden.

Spenden sammeln mit einer Runde Black Jack

Am Freitag, den 22. Dezember 2023 organisiert das Casino Velden Team daher von 15 bis 18 Uhr eine Spendenaktion am Veldener Advent. In der Charity Hütte mitten im Kurpark Velden kann man gegen eine freiwillige Spende eine Runde Black Jack Spiel mitspielen. Die gesamten Spendeneinnahmen kommen direkt dem Verein Westbahnhoffnung Villach zugute. Dabei gibt es auch noch viele Sachpreise zu gewinnen.

Weihnachtsessen für die Gäste

Zudem kocht Marcel Vanic, Haubenkoch des Casino Velden, im Rahmen eines Corporate Volunteering Einsatzes am Vortag, Donnerstag 21. Dezember 2023, ein schmackhaftes Weihnachtsmenü für die Gäste der Westbahnhoffnung Villach. Mit dem gemeinsamen Weihnachtsessen möchte das Casino Velden Team Zeit schenken und Anteil nehmen.