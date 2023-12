Gebührenbremse für Gemeinden: Kärnten bekommt Millionen-Zuschuss

„Jede Maßnahme, die in dieser schwierigen Situation für die Kärntner Gemeinden dazu führt, die hohen finanziellen Belastungen zu reduzieren, ist mehr als willkommen“, betont der zuständige Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ). Die Gebührenbremse werde in Form eines Zweckzuschusses in Höhe von 150 Millionen Euro einmalig an die Länder umgesetzt. Das soll die Senkung der Gebühren für Wasserversorgung, Abwasser oder Abfall im Jahr 2024 herbeiführen.

©LPD Kärnten/Varh Landesrat Daniel Fellner (SPÖ)

Kärnten bekommt Millionen-Zuschuss

Für Kärnten bedeutet das einen Zuschuss von 9,437 Millionen Euro – die Anteile richten sich nach der Volkszahl. Die Gemeinden können diese Mittel in Form von zwei Modellen wiedergeben: Entweder in einer Förderung, welche die vorgeschriebene Gebühr verringert, oder die Mittel kommen marktbestimmten Betrieben zu. Die budgetäre Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt jedenfalls durch die Abteilungen 2 und 3. Fellner unterstreicht im Zuge dessen auch die weiteren Maßnahmen, welche im Zuge des „Kärntner Zukunftsplans“ gemeinsam von Land Kärnten, Städtebund und Gemeindebund evaluiert wurden. „Wir können diese Situation nur gemeinsam meistern und genau das werden wir tun“, so der Landesrat abschließend.