Strom-Netztarife steigen 2024: „Nicht zumutbar“

„Rechnet man einen Durchschnittsverbrauch eines Kärntner Haushaltes – mit 3.500 kWh/Jahr – dann sind das Mehrkosten von 63 Euro netto pro Jahr. Und das, obwohl die hohen Stromkosten derzeit die Haushalte ohnehin immens belasten“, kritisiert Günther Goach, Präsident der Kärntner Arbeiterkammer.

©Jost&Bayer AK-Präsident Günther Goach

Arbeiterkammer für einheitlichen Netztarif

Regionale Preisunterschiede bei den Netzkosten in Österreich müssen laut Arbeiterkammer Kärnten aufgehoben werden. „Es ist an der Zeit, dass österreichweite Netztarife eingeführt werden. In Zeiten, wo jeder Euro zählt, ist diese Erhöhung nicht zumutbar“, so Goach und betont: „Eine Strompreisbremse federt zwar den reinen Energiepreis ab, aber durch die steigenden Netztarife ab Jänner 2024 schauen die Menschen erst wieder durch die Finger!“ Gefordert wird, dass auch die Energieerzeuger ihren Beitrag leisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.12.2023 um 15:44 Uhr aktualisiert