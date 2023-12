Fremder soll Kinder vor Grazer Schulen angesprochen haben

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 16:03 / ©5 Minuten

Ein Fremder soll Schulkinder vor Volksschulen angesprochen haben. Den Meldungen zufolge hätte der Mann sogar versucht, die Kinder in sein Auto zu locken. Konkret sei es in den Grazer Bezirken St. Peter und Liebenau zu derartigen Vorfällen gekommen. Laut „ORF“ habe eine Schule sogar eine schriftliche Warnung an die Eltern übermittelt.

Polizei reagiert

Auch die Polizei reagierte bereits auf die erschreckenden Meldungen. Im Bereich rund um die betroffenen Schulen wurde die Präsenz der Streifendienste verstärkt – uniformierte sowie zivile Polizisten seien vermehrt unterwegs. Polizei-Sprecher Heimo Kohlbacher betont gegenüber dem „ORF“, dass es aktuell keine Hinweise gebe, die auf eine mögliche Gefahr hindeuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.12.2023 um 16:13 Uhr aktualisiert