Kaltfront bringt am Mittwoch wieder Schnee bis in Tallagen

Veröffentlicht am 19. Dezember 2023, 21:41 / ©Thomas Kaiser

Die Kaltfront kommt von Nordwesten und sorgt dafür, dass wieder dichte Wolken aufziehen und Regen über Österreich herabprasselt. „Bereits am Morgen ist der Himmel meist wolkenverhangen und nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten ist mit Regen oder mit Schneeregen zu rechnen“, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer Prognose. Die Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch auf 600 bis 1.000 Meter Seehöhe herab. Gefrierender Regen könnte im Norden, im Grenzgebiet zu Tschechien, für lokale Glätte sorgen.

Weder Regen noch Schnee im Süden

Niederschlagsfrei bleibt es im Süden Österreichs. „Ab den mittleren Nachmittagsstunden zieht die Störung ostwärts ab, die Niederschläge klingen ab und die Sonne kommt abseits der Berge noch zum Vorschein“, heißt es weiter. Es weht mäßiger bis lebhafter, im Bergland auch starker Wind aus West bis Nordwest. In der Früh bewegen sich die Temperaturen noch bei minus 6 bis plus 5 Grad, tagsüber hat es dann zwischen 3 und 9 Grad.