Mitten in der Nacht: Plötzlich überhitzt Rauchrohr in Einfamilienhaus

In der Nacht auf heute, den 20. Dezember gegen 1.20 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Dellach im Drautal durch Überhitzung des Rauchrohres zu einem Glimmbrand der Isolierung im Kamin zwischen dem Erd- und dem ersten Obergeschoß.

Sachschaden noch unbekannt

Durch das rasche Eingreifen der alarmierten Feuerwehr konnte der Glimmbrand jedoch schnell abgelöscht werden. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest, die Bewohner blieben jedenfalls unverletzt, wie die Polizei berichtet. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Dellach an der Drau mit 20 Florianis und zwei Fahrzeugen.