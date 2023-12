Insolvenzen nehmen kein Ende: Klagenfurter Baufirma jetzt auch pleite

Die Insolvenzen in Kärnten nehmen weiter kein Ende. Wie der Kreditschutzverband (KSV1870) nun berichtet, wurde ein Insolvenzverfahren über die „P.Mumabau KG“ in Klagenfurt gestartet. Informationen über das Vermögen und die Schulden liegen derzeit noch keine vor. Zwei Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und befasst sich mit Bautätigkeiten. Zum Insolvenzverwalter wurde jedenfalls Robert Kugler, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 5. Februar statt.