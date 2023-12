Trainer-Wechsel: David Rodman macht neues „Adler“-Trio komplett

Veröffentlicht am 20. Dezember 2023, 09:29 / ©Kohlmayer / VSV

David Rodman, wohnhaft in der Nähe von Bled, stand zuletzt bis 2021 als Headcoach beim HK Celje in der International Hockey League hinter der Bande. Ab sofort wird der 40-Jährige beim EC iDM Wärmepumpen VSV als Assistant-Coach fungieren. Als aktiver Spieler wurde er dreimal slowenischer Meister und spielte in mehreren europäischen Ligen. Weiters war er bei zahlreichen Weltmeisterschaften und zweimal bei den Olympischen Spielen dabei.

Klares Ziel vor Augen

„Ich bin schon ein wenig aufgeregt, freue mich sehr, dass ich ein Teil der Mannschaft des VSV sein darf und dazu beitragen kann, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Wir haben eine ganz starke Mannschaft mit vielen exzellenten Einzelspielern, jetzt gilt es, eine gute Struktur ins Team zu bringen, um nach der Nationalteam-Pause wieder in der Liga durchzustarten. Dafür möchte ich meinen Part beitragen”, so der neue Assistant-Coach. David Rodman hat eine Vertrag bis zum Ende der Saison unterzeichnet.