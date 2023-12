„Gasgeruch in Firma“ stellt sich als defekte Batterie heraus

Am gestrigen Dienstag, den 19. Dezember um 17.10 Uhr, wurden die Feuerwehren Velden und Lind ob Velden zu einer Firma im Industriegebiet von Lind ob Velden gerufen. „Grund für die Alarmierung war Gasgeruch im Gebäude“, berichtet nun das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land.

Einsatz dauerte knapp eine Stunde lang

„Als die Kräfte eintrafen, rüstete sich ein Atemschutztrupp aus und rückte in das Gebäude vor, um herauszufinden, was der Grund für den Gasgeruch sein könnte“, so das Bezirksfeuerwehrkommando. Nachdem man länger suchte, stellte sich schließlich heraus, dass es sich um eine Batterie handelte, die im Ladevorgang defekt wurde. „Ein weiteres Einschreiten der alarmierten Feuerwehren war nicht mehr notwendig“, so die Florianis. Daher habe man nach knapp einer Stunde im Einsatz wieder einrücken können.