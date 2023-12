Kater Merlin von Auto angefahren: Gloria (14) hofft auf Weihnachtswunder

Kater Merlin, ein besonderes Geschenk zu Glorias 14. Geburtstag, wurde in einen Unfall verwickelt. Ein Auto fuhr ihn an, was verheerende Verletzungen, darunter einen Beckenbruch. Die dringend benötigte Operation von Merlin beläuft sich auf 2.500 Euro. Eine finanzielle Last, die Sandra, Glorias Mutter, allein nicht tragen kann.

Tierarzt zeigt Herz

Dr. Haider, ein Tierarzt aus der Praxis in Lieboch, brachte in dieser schwierigen Zeit einen Lichtblick. Er kam Sandra finanziell entgegen und bot an, die dringend benötigte Operation für 1.500 Euro durchzuführen.

Merlin – Spielgefährte, Kuschelpartner und zweites Geschwisterchen

Merlin ist für Gloria nicht einfach nur ein Haustier. Für Gloria ist Merlin ein zweites Geschwisterchen, ein Spielgefährte und Kuschelpartner, der jede Nacht an ihrer Seite ist. Maria, eine Freundin von Sandra, wendete sich die Redaktion, um ihrer Freundin zu helfen. Sie hat für den geliebten Kater Merlin eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Du willst helfen? Hier findest du mehr dazu.