Europawahl: Philipp Pointner kandidiert für Listenplatz

Der Grazer EU-Gemeinderat Philipp Pointner hat heute zum Ende der ersten Phase des Listenerstellungsprozesses der NEOS seine Bewerbung zur Kandidatur für einen Listenplatz auf der erweiterten NEOS-Liste bei der Europawahl 2024 eingereicht. Pointner unterstreicht in seiner Bewerbung, dass er sich für ein geeintes Europa der Regionen einsetzen möchte, das Sicherheit und Freiheit für alle Bürger bietet.

Als überzeugter Europäer und EU-Gemeinderat der Stadt Graz ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich um einen Listenplatz zur EU-Wahl bewerbe. Ich möchte einen aktiven Beitrag zur Gestaltung eines freien, menschenrechtsorientierten und sicheren Europas leisten. Philipp Pointer

Alles rund um die Wahl

Die EU-Wahl 2024 ist entscheidend für Europa, und NEOS ermutigen zur aktiven Mitgestaltung. Derzeit verfügen die NEOS über ein Mandat im Europäischen Parlament, und das Ziel für die EU-Wahl 2024 ist die Erringung eines zweiten Mandats. Der Listenerstellungsprozess der NEOS, in den der pinke Gemeinderat Pointner nun eingestiegen ist, sieht dabei mehrere Phasen vor: Bis Mittwoch, den 20 Dezember um 12 Uhr läuft die erste Phase, in der sich alle Interessierten melden und sich als Kandidatin oder Kandidat für die EU-Wahl 2024 bewerben konnten. Ab 4. Jänner 2024 müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten öffentlich präsentieren und im Rahmen eines Online-Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. In der letzten Phase wird in drei Stufen die NEOS-Liste gewählt: Dazu wird im Jänner eine öffentliche Vorwahl, die Wahl durch den erweiterten Vorstand und zum Schluss die Wahl der Mitglieder bei einer Mitgliederversammlung (27. Jänner 2024) durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.12.2023 um 20:12 Uhr aktualisiert