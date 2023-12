Ärger am Kapuziner Parkplatz: „Musste Gebühr zweimal zahlen“

„Das ist eine komplette Abzocke“, ist T. verärgert. Die Kärntnerin parkte am Dezember zwischen 15.47 und 16.57 Uhr am sogenannten Kapuziner Parkplatz in der Klagenfurter Waaggasse. Dort erlebte sie eine böse Überraschung. Denn eigentlich hatte die Frau die Parkgebühr in Höhe von 3,00 Euro bereits beim Automaten bezahlt.

„Musste Gebühr zweimal zahlen“

„Vor der Ausfahrt hatte sich allerdings eine lange Warteschlange gebildet, weil die Fahrer vor mir offenbar Probleme mit den Tickets hatten“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. „Als ich dann endlich beim Schranken war, hat er mein Ticket abgelehnt“, ärgert sich die Kärntnerin. Und so musste sie nochmal 3,50 Euro bezahlen. „Eigentlich müsste dem Eigentümer des Parkplatzes klar sein, dass man, wenn viel Verkehr ist, nicht so schnell hinauskommt.“

Happy End für 5 Minuten Leserin?

Dieser zeigt sich auf Nachfrage von 5 Minuten einsichtig: „Wir haben die bestehende Ausfahrtskarenz für Zeiten verlängert, in denen das Verkehrsaufkommen sehr groß ist und die Ausfahrt eventuell länger dauern kann, damit es in Zukunft zu keinen derartigen Problemen kommt.“ Auch die zu viel bezahlte Gebühr wolle man der 5 Minuten Leserin zurückerstatten. Für rasche Hilfe vor Ort sei das Sicherheitsunternehmen „ÖWD“ übrigens über Rufknopf rund um die Uhr erreichbar.