Psychische Erkrankungen immer Ã¶fter Ursache von KrankenstÃ¤nden

Psychische Erkrankungen sind die vierthäufigste Ursache von Krankenständen in Österreich. Dabei könne das Umfeld am schnellsten eine Veränderung bemerken und dadurch zeitnahe Hilfe leisten. Am Arbeitsplatz bestehe zum Beispiel eine große Chance, längeren Krankheitsverläufen vorzubeugen, die psychische Gesundheit zu stärken und Wissen über Unterstützungsangebote weiterzugeben. Führungskräfte können Anzeichen psychischer Schwierigkeiten bereits im Anfangsstadium erkennen und frühzeitig darauf reagieren.

Herausfordernde Situation

Das Richtige zu tun, hilft, menschliches Leid und hohe Folgekosten zu vermeiden. Erste-Hilfe-Gespräche im Arbeitskontext sind allerdings herausfordernde Situationen – auch für Führungskräfte. In dem vierstündigen Seminar „Erste Hilfe für die Seele“ lernen sie deshalb die Anzeichen psychischer Erkrankungen frühzeitig wahrzunehmen und üben in Rollenspielen und Diskussionen, das Erste-Hilfe-Gespräch mit den Mitarbeitenden.