Ferlacher Weihnachtswunschbaum erfüllte 35 Wünsche

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 09:37 / ©KK

Zum ersten Mal wurden heuer im Zuge der Aktion auch Wünsche von Erwachsenen erfüllt, die sich in einer finanziellen Notlage befinden. Die Ferlacher Bevölkerung war eingeladen Christkind zu spielen und in kürzester Zeit waren alle Wünsche vom Baum gepflückt. Bürger, Firmen und Vereine beteiligten sich an der Aktion und verbreiteten damit weihnachtliche Freude bei Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die Wünsche reichten von Kopfhörer, Lego, Eislaufschuhen, Skianzug bis hin zu Winterschuhen und Lebensmittelgutscheinen.

Freude verbreiten

Bis zum 20. Dezember wurden alle Geschenke liebevoll verpackt zurück ins Gemeindeamt gebracht und von den Mitarbeiterinnen des Ferlachbüros ihrer Bestimmung übergeben. Schenker und Beschenkte blieben bei dieser Aktion anonym. „Der Weihnachtswunschbaum ist eine wundervolle Aktion, bei der Ferlacher die eigenen Gemeindebürger unterstützen und damit wird auf beiden Seiten, bei Schenker und Beschenkten Freude verbreitet“, so Bürgermeister Ingo Appé über den Erfolg des Weihnachtswunschbaums.