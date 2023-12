Fußgänger (27) von Auto erfasst: Hast du etwas gesehen?

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 09:37 / ©5 Minuten

Gegen 18.30 Uhr überquerte der 27-Jährige aus Graz den Schutzweg in der Peter-Tunner-Gasse im Bezirk Lend in südliche Richtung. Plötzlich näherte sich ihm ein Pkw und touchierte den Fußgänger. Der Mann kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Kreuzung Peter-Tunner-Gasse – Wienerstraße – Bahnhofgürel – Kalvariengürtel fort.

Gelb-golder Volkswagen wird gesucht

Der 27-Jährige begab sich selbstständig ins UKH Graz. Laut Angaben des 27-Jährigen handelt es sich bei dem fahrerflüchtigen Pkw um einen gelb- goldfärbigen Volkswagen, vermutlich Toureg, näheres nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles beziehungsweise nach dem unbekannten Pkw-Lenker. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, erbeten.