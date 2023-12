„Kein Schnaps auf der Streif“: Kitzbühel verbietet Hochprozentiges

Das legendäre Hahnenkamm-Rennen lockt wieder tausende Ski-Begeisterte vom 19. bis 21. Jänner nach Tirol. Die Veranstaltung findet nun schon zum 84 Mal statt. Am Kitzbüheler Hausberg ist in dieser Zeit ordentlich was los! Auch der Alkohol fließt für gewöhnlich in großen Mengen. Nun gibt es aber eine neue Regelung: Alkohol über zehn Prozent soll im Freien nicht mehr erlaubt sein. Dieser wird nur noch in den Lokalen ausgeschenkt werden. Wer sich seinen eigenen Schnaps to go mitnimmt, dem drohen Strafen bis zu 2000 Euro. Diese Verordnung gilt zwischen Freitag und Sonntag.

Vorbeugende Maßnahme

Die Stadt will damit ein Zeichen setzen, da sich in den vergangenen Jahren die Alkoholexzesse und Polizeieinsätze häuften. Rettungseinsätze gab es zwar weniger, jedoch stiegen die Fälle von aggressivem Verhalten. Es gab mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. Solchen Szenarien will man mit der Verordnung vorbeugen.