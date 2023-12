Kiwanis-Brot kaufen und Kinder in Not unterstützen

Der Kiwanis Club Villach-Santicum verkauft seit Anfang des Monats „Kiwanis Brot“ in der Markthalle Villach. In Kooperation mit der Bäckerei Selitsch in Arnoldstein wird das aus Sauerteig und Roggenmehl bestehende Brot hergestellt und ist durch das auffällige „K“ gut erkennbar. Sämtliche durch den Verkauf erzielten Einnahmen kommen künftige Projekten für Kinder in Not zugute. Auch die Möglichkeit einer Brotpatenschaft besteht. Der Pate kann nach Gusto und Brieftasche eine bestimmte Anzahl von Broten direkt in der Markthalle beim Stand der „Bäckerei Selitsch“ bezahlen. Diese Brote werden in weiterer Folge von Kiwanis weiter verkauft.

©Kiwanis Club Villach-Santicum